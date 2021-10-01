Лідером Гвінеї став організатор військового перевороту полковник Думбуя

Організатор військового перевороту в Гвінеї, який стався 5 вересня, 41-річний полковник Мамаду Думбуя став виконуючим обовʼязки президента.

Про це повідомляє France 24.

Думбуя в пʼятницю, 1 жовтня, склав присягу на вірність і пообіцяв зберегти суверенітет країни, а також гарантував демократію і незалежність держави. Ця пʼятниця оголошена в країні вихідним днем.

В країні зараз діє тимчасовий уряд під контролем військових. Думбуя буде президентом до передачі влади цивільному керівництву. На цьому тижні був опублікований план передачі, але в ньому не вказані терміни транзиту влади.