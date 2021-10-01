Лідером Гвінеї став організатор військового перевороту полковник Думбуя

Організатор військового перевороту в Гвінеї, який стався 5 вересня, 41-річний полковник Мамаду Думбуя став виконуючим обовʼязки президента.
Про це повідомляє France 24.
Думбуя в пʼятницю, 1 жовтня, склав присягу на вірність і пообіцяв зберегти суверенітет країни, а також гарантував демократію і незалежність держави. Ця пʼятниця оголошена в країні вихідним днем.
В країні зараз діє тимчасовий уряд під контролем військових. Думбуя буде президентом до передачі влади цивільному керівництву. На цьому тижні був опублікований план передачі, але в ньому не вказані терміни транзиту влади.
Хто такий Думбуя?
Думбуя здобув освіту у Франції і служив у Французькому іноземному легіоні. У 2018 році він повернувся на батьківщину і став командиром бійців спецпризначення, дослужившись до звання полковника. Протягом останніх двох років він намагався розширити свої повноваження і домагався більшого авторитету для військ спецпризначення, через що опинився під загрозою арешту. Полковник одружений і має трьох дітей.
- Відтоді як в 1958 році Гвінея отримала незалежність від Франції, у країні було вже три «беззмінних лідери» і три військові перевороти. Вранці 5 вересня 2021 року в центрі Конакрі почалися перестрілки. Військові оточили президентський палац і перекрили єдиний міст префектури Калум, у якій розташовані майже всі урядові установи і посольство Франції. Згодом бійці спецпризначення заарештували президента Альфа Конде, який «обнулив» свої президентські терміни.
- У листопаді 2020 року Альфа Конде втретє став президентом країни, що сталося завдяки поправкам до конституції, які схвалили на референдумі 22 березня 2020 року. Це спровокувало масові протести — народ і опозиція вимагали відставки Конде, скасування поправок і заявляли про фальсифікації. Протести жорстоко придушувалися — загинули десятки людей. Режим Конде називали авторитарним, але сам президент заявляв, що відновив країну. Гвінея при цьому залишається однією з найбідніших у світі.