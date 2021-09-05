Президент Гвінеї заарештований військовими. Держпереворот удався

У Гвінеї стався збройний переворот. Президент Альфа Конде, який в 2020 році на тлі масових протестів пішов на третій президентський термін, заарештований військовими.

Про це повідомляє Guineenews та інші місцеві ЗМІ.

Конде у президентському палаці в столиці Конакрі заарештували бійці елітних спецпідрозділів армії. Саме вони штурмували палац рано-вранці.

Лідер заколотників полковник Мамаді Думбуя виступив зі зверненням на національному телеканалі, оголосивши про розпуск уряду, призупинення дії конституції країни і закриття кордонів.

За даними Guineenews, спецпризначенці також заарештували декількох членів уряду.

При цьому Міністерство оборони країни заявило, що президентська гвардія за підтримки сил оборони і безпеки, а також лоялістів, відтіснила групу нападників на палац і зараз продовжує «операцію з відновлення порядку та миру».