Президент Гвинеи арестован военными. Госпереворот удался

В Гвинее произошел вооруженный переворот. Президент Альфа Конде, который в 2020 году на фоне массовых протестов пошел на третий президентский срок, арестован военными.
Об этом сообщает Guineenews и другие местные СМИ.
Конде в президентском дворце в столице Конакри арестовали бойцы элитных спецподразделений армии. Именно они штурмовали дворец рано утром.
Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя выступил с обращением на национальном телеканале, объявив о роспуске правительства, приостановлении действия конституции страны и закрытии границ.
По данным Guineenews, спецназовцы также арестовали нескольких высокопоставленных членов правительства.
При этом Министерство обороны страны заявило, что президентская гвардия при поддержке сил обороны и безопасности, а также лоялистов, оттеснила группу нападавших на дворец и сейчас продолжает «операцию по восстановлению порядка и мира».
- Утром 5 сентября в центре Конакри начались перестрелки. Военные оцепили президентский дворец и перекрыли единственный мост префектуры Калум, в которой расположены почти все правительственные учреждения и посольство Франции.
- СМИ сообщали о трех убитых правительственных военных. Посольство Франции направило всем своим гражданам в Гвинее уведомление с просьбой не выходить из дома.
- В ноябре 2020 года Альфа Конде третий раз стал президентом страны. Это произошло благодаря поправкам в конституцию, которые одобрили на референдуме 22 марта 2020 года. Это спровоцировало массовые протесты — народ и оппозиция требовали отставки Конде, отмены поправок и заявляли о фальсификациях. Протесты жестоко подавлялись — погибли десятки человек. Режим Конде называли авторитарным, но сам президент заявлял, что восстановил страну. Гвинея при этом остается одной из самых бедных в мире.