Президент Гвинеи арестован военными. Госпереворот удался

В Гвинее произошел вооруженный переворот. Президент Альфа Конде, который в 2020 году на фоне массовых протестов пошел на третий президентский срок, арестован военными.

Об этом сообщает Guineenews и другие местные СМИ.

Конде в президентском дворце в столице Конакри арестовали бойцы элитных спецподразделений армии. Именно они штурмовали дворец рано утром.

Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя выступил с обращением на национальном телеканале, объявив о роспуске правительства, приостановлении действия конституции страны и закрытии границ.

По данным Guineenews, спецназовцы также арестовали нескольких высокопоставленных членов правительства.

При этом Министерство обороны страны заявило, что президентская гвардия при поддержке сил обороны и безопасности, а также лоялистов, оттеснила группу нападавших на дворец и сейчас продолжает «операцию по восстановлению порядка и мира».