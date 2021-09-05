В столице Гвинеи возле президентского дворца слышна стрельба. Вероятно, это попытка переворота

В центре столицы Гвинеи Конакри с утра раздаются выстрелы — президентский дворец на бронемашинах окружили военные, а силы безопасности заняли основные дороги и единственный мост префектуры Калум, в которой расположены почти все правительственные учреждения и посольство Франции.

Как сообщают BBC и Reuters, военные потребовали от гражданских не выходить на улицы. Власть страны стрельбу пока не комментирует, но некоторые журналисты предполагают, что произошла попытка госпереворота.

Один чиновник на условиях анонимности рассказал СМИ, что президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал. Больше он никаких деталей не сообщил.

По неподтвержденным данным, погибли трое солдат.

Издание Jeune Afrique прямо пишет о попытке переворота. Его якобы организовали руководители элитных спецподразделений армии, среди которых подполковник Мамаду Думбия. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Позднее в соцсетях появилась фотография военных с президентом Конде, которого, по данным местных СМИ, арестовали.