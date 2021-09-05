У столиці Гвінеї біля президентського палацу чути стрілянину. Ймовірно, це спроба перевороту

У центрі столиці Гвінеї Конакрі від ранку лунають постріли — президентський палац на бронемашинах оточили військові, а сили безпеки зайняли основні дороги і єдиний міст префектури Калум, в якій розташовані майже всі урядові установи і посольство Франції.

Як повідомляють BBC і Reuters, військові наказали цивільним не виходити на вулиці. Влада країни стрілянину поки не коментує, але деякі журналісти припускають, що сталася спроба державного перевороту.

Один чиновник на умовах анонімності розповів ЗМІ, що президент Гвінеї Альфа Конде не постраждав. Більше він ніяких деталей не повідомив.

За непідтвердженими даними, загинули троє солдатів.

Видання Jeune Afrique прямо пише про спробу перевороту. Його нібито організували керівники елітних спецпідрозділів армії, серед яких підполковник Мамаду Думбія. Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Пізніше в соцмережах з'явилася фотографія військових з президентом Конде, якого, за даними місцевих ЗМІ, заарештували.