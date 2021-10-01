Главой Гвинеи стал организатор военного переворота полковник Думбуя

Организатор военного переворота в Гвинее, который произошел 5 сентября, 41-летний полковник Мамади Думбуя стал исполняющим обязанности президента.
Об этом сообщает France 24.
Думбуя в пятницу, 1 октября, принес присягу на верность и пообещал сохранить суверенитет страны, а также гарантировал демократию и независимость государства. Эта пятница объявлена в стране выходным днем.
В стране сейчас действует временное правительство под контролем военных. Думбуя будет президентом до передачи власти гражданскому руководству. На этой неделе был опубликован план передачи, но в нем не указаны сроки транзита власти.
Кто такой Думбуя?
Думбуя получил образование во Франции и служил во Французском иностранном легионе. В 2018 году он вернулся на родину и стал командиром спецназа, дослужившись до звания полковника. Последние два года он пытался расширить свои полномочия и добивался большего авторитета для спецназа, из-за чего оказался под угрозой ареста. Полковник женат и имеет троих детей.
- С тех пор как в 1958 году Гвинея получила независимость от Франции, в стране было уже три «бессменных лидера» и три военных переворота. Утром 5 сентября 2021 года в центре Конакри начались перестрелки. Военные оцепили президентский дворец и перекрыли единственный мост префектуры Калум, в которой расположены почти все правительственные учреждения и посольство Франции. Вскоре бойцы спецназа арестовали президента Альфа Конде, который «обнулил» свои президентские сроки.
- В ноябре 2020 года Альфа Конде третий раз стал президентом страны, что произошло благодаря поправкам в конституцию, которые одобрили на референдуме 22 марта 2020 года. Это спровоцировало массовые протесты — народ и оппозиция требовали отставки Конде, отмены поправок и заявляли о фальсификациях. Протесты жестоко подавлялись — погибли десятки человек. Режим Конде называли авторитарным, но сам президент заявлял, что восстановил страну. Гвинея при этом остается одной из самых бедных в мире.