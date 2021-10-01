Ексчиновнику РНБО за держзраду загрожує 15 років вʼязниці. Він збирав секретну інформацію

Служба безпеки України завершила слідство щодо колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони, обвинуваченого у державній зраді. За ч. 1 ст. 111 КК йому загрожує 15 років позбавлення волі.
Як повідомляє СБУ, слідство встановило, що він збирав секретну інформацію і передавав її іноземній спецслужбі. Якій саме, не вказано.
Чиновник категорії «Б», до якої відносяться керівники структурних підрозділів, працював в Адміністрації президента і в Апараті РНБО. Він багато років мав доступ до секретної інформації та передавав відомості про найвищі органи влади.
Викрила його контррозвідка СБУ. 1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а вже у вересні СБУ направила матеріали до суду.
СБУ не повідомляє імʼя колишнього чиновника.
- У серпні Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, у тому числі підрив працівника СБУ.
- У липні викрили російську агентурну мережу ФСБ, яка діяла на території Херсонської області. Для ФСБ мережа збирала інформацію про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.
- У червні в Луганській області затримали агента ФСБ, який готував вбивство керівника наукового інституту Харкова. До цього СБУ викрила мережу агентів ФСБ з колишніх українських військових. Вони вербували чиновників ЗСУ і готували диверсії.