Экс-чиновнику СНБО за госизмену грозит 15 лет тюрьмы. Он собирал секретную информацию

Служба безопасности Украины завершила следствие в отношении бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, обвиняемого в государственной измене. По ч. 1 ст. 111 УК ему грозит 15 лет лишения свободы.

Как сообщает СБУ, следствие установило, что он собирал секретную информацию и передавал ее иностранной спецслужбе. Какой именно, не указано.

Чиновник категории «Б», к которой относятся руководители структурных подразделений, работал в Администрации президента и в Аппарате СНБО. Он много лет имел доступ к секретной информации и передавал сведения о высших органах власти.

Разоблачила его контрразведка СБУ. 1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а уже в сентябре СБУ направила материалы в суд.

СБУ не сообщает имя бывшего чиновника.