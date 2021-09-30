Спортивна рада Британії: У трансгендерів є фізичні переваги, деякі види змагань треба зробити «справедливими»

Трансгендерні спортсмени все ж мають перевагу в жіночому спорті, і для них слід ввести нову «універсальну» категорію, аби змагання були справедливими.

Про це йдеться у звіті спортивної ради Великої Британії (Sport England), який оприлюднили у четвер, 30 вересня.

У звіті зробили висновок, що трансжінки мають перевагу в деяких видах спорту, навіть коли рівень тестостерону знижений. Щоб захистити жіночий спорт, а також забезпечити участь трансгендерів, автори документу пропонують ввести нові «універсальні» або «відкриті» категорії для трансспортсменів. Так, наприклад, у деяких видах спорту можуть зʼявитися нові формати — безконтактні версії командних видів спорту, в яких кожен зможе безпечно і справедливо грати.

Керівним органам рекомендують «мислити по-новаторськи і творчо, щоб ніхто не залишився в стороні». Однак зазначається, що для багатьох видів спорту трансгендери, справедливість і безпека не можуть співіснувати в одній моделі змагань.

Наразі, згідно з керівним принципам Міжнародного олімпійського комітету, трансгендерні спортсмени можуть змагатися як жінки за умови, що їх рівень тестостерону нижче 10 наномолів на літр плазми протягом як мінімум 12 місяців до першого змагання. Однак британські дослідники зʼясували, що придушення тестостерону не позбавляє трансжінок фізичних переваг в жіночому спорті. Відтак неможливо гарантувати чесність змагань у деяких видах спорту.

«Довгострокові дані свідчать про те, що чоловіки мають численні фізичні переваги в спорті у порівнянні з жінками, і це визнано. Поточні дослідження показують, що придушення тестостерону не скасовує цієї фізичної переваги над жінками і тому не може гарантувати справедливість і / або безпеку в змаганнях», — констатують спортивні радники.