На Олімпійських іграх у Токіо вперше в історії виступить трансгендер

«Я вдячна за доброту і підтримку, які надали мені так багато новозеландців. Коли я зламала руку на Іграх Співдружності три роки тому [2018 року], мені повідомили, що моя спортивна карʼєра, ймовірно, добігла кінця. Але ваші підтримка і любов пронесли мене крізь темряву», — заявила спортсменка.

Важкоатлетка виступить у ваговій категорії до 87 кг серед жінок.

Також Хаббард стане найстаршою штангісткою на Іграх — спортсменці вже виповнилося 43 роки.

Як зазначається, спортсменку включили до складу збірної Нової Зеландії на Токіо-2020, вона стала однією з пʼяти важкоатлетів.

Про це повідомляє Служба новин ESPN .

Новозеландська важкоатлетка Лорел Хаббард виступить на Олімпійських іграх у Токіо і стане першим трансгендером в історії олімпіад.

Хаббард змінила стать з чоловічої на жіночу в 2012 році. На чемпіонаті світу-2017 вона виборола срібло на жіночих змаганнях.

Спортсменка виконала всі умови політики Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для тих, хто змінює стать. Вона також відповідає усім встановленим стандартам.

Водночас багато спортсменів називають несправедливою участь Хаббард у змаганнях, вважаючи, що вона має природну перевагу з точки зору фізіології та сили.