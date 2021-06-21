На Олимпийских играх в Токио впервые в истории выступит трансгендер

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард выступит на Олимпийских играх в Токио и станет первым трансгендером в истории олимпиад.

Об этом сообщает Служба новостей ESPN.

Как отмечается, спортсменку внесли в состав сборной Новой Зеландии на Токио-2020, она стала одной из пяти тяжеловесов.

Также Хаббард станет самой старшей штангисткой на Играх — спортсменке уже исполнилось 43 года.

Тяжелоатлетка выступит в весовой категории до 87 кг среди женщин.

«Я благодарна за доброту и поддержку, которые оказали мне так много новозеландцев. Когда я сломала руку на Играх Содружества три года назад [в 2018 году], мне сообщили, что моя спортивная карьера, вероятно, подошла к концу. Но ваши поддержка и любовь пронесли меня сквозь тьму», — заявила спортсменка.