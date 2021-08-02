Перша в історії Олімпіади трансгендер-важкоатлетка провалила усі спроби та завершила участь у змаганнях

Новозеландська важкоатлетка Лорел Хаббард, яка стала першим трансгендером в історії Олімпійських ігор, провалила три спроби у ривку і не зможе далі боротись за медалі.

Хаббард не змогла утримати гриф із вагою 120 кг та двічі по 125 кг. Штанга завалювалась у неї за голову.

Хаббард змінила стать з чоловічої на жіночу в 2012 році. На чемпіонаті світу-2017 вона виборола срібло на жіночих змаганнях. Спортсменка виконала всі умови політики Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для тих, хто змінює стать. Вона також відповідає усім встановленим стандартам. Багато спортсменів називали несправедливою участь Хаббард у змаганнях, вважаючи, що вона має природну перевагу з точки зору фізіології та сили.