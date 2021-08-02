Первая в истории Олимпиады трансгендер-тяжелоатлетка провалила все попытки и завершила участие в соревнованиях

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая стала первым трансгендером в истории Олимпийских игр, провалила три попытки в рывке и не сможет дальше бороться за медали.

Хаббард не смогла удержать гриф с весом 120 кг и дважды по 125 кг. Штанга заваливалась у нее за голову.

Хаббард сменила пол с мужского на женский в 2012 году. На Чемпионате мира 2017 года она завоевала серебро на женских соревнованиях. Спортсменка выполнила все условия политики Международного олимпийского комитета (МОК) для тех, кто меняет пол. Она также соответствует всем установленным стандартам. В то же время многие спортсмены называли несправедливым участие Хаббард в соревнованиях, считая, что у нее есть естественное преимущество с точки зрения физиологии и силы.