Спортивный совет Британии: У трансгендеров есть физические преимущества, некоторые виды спорта надо сделать «справедливыми»

Трансгендерные спортсмены все же имеют преимущество в женском спорте, и для них следует ввести новую «универсальную» категорию, чтобы соревнования были справедливыми.
Об этом говорится в отчете спортивного совета Великобритании (Sport England), который обнародовали в четверг, 30 сентября.
В отчете сделали вывод, что трансженщины имеют преимущество в некоторых видах спорта, даже когда уровень тестостерона снижен. Чтобы защитить женский спорт, а также обеспечить участие трансгендеров, авторы документа предлагают ввести новые «универсальные» или «открытые» категории для трансспортсменов. Так, например, в некоторых видах спорта могут появиться новые форматы — бесконтактные версии командных видов спорта, в которых каждый сможет безопасно и справедливо играть.
Руководящим органам рекомендуют «мыслить по-новаторски и творчески, чтобы никто не остался в стороне». Однако отмечается, что для многих видов спорта трансгендеры, справедливость и безопасность не могут сосуществовать в одной модели соревнований.
Сейчас, согласно руководящим принципам Международного олимпийского комитета, трансгендерные спортсмены могут соревноваться как женщины при условии, что их уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр плазмы в течение как минимум 12 месяцев до первого соревнования. Однако британские исследователи выяснили, что подавление тестостерона не лишает трансженщин физических преимуществ в женском спорте. Поэтому невозможно гарантировать честность соревнований в некоторых видах спорта.
«Долгосрочные данные свидетельствуют о том, что мужчины имеют многочисленные физические преимущества в спорте по сравнению с женщинами, и это признано. Текущие исследования показывают, что подавление тестостерона не отменяет этого физического превосходства над женщинами и поэтому не может гарантировать справедливость и/или безопасность в соревнованиях», — констатируют спортивные советники.
- Документ содержит обзоры исследований и основан на интервью с 300 людьми и 175 организациями. Обзор решили провести после того, как команда Новой Зеландии выбрала трансгендерную спортсменку Лорел Хаббард для участия в соревнованиях по тяжелой атлетике в категории до 87 кг на Олимпийских играх в Токио. Хаббард была первой трансгендерной спортсменкой, которая принимала участие в Олимпийских играх, и раньше она принимала участие в мужских соревнованиях. По итогам соревнований Хаббард провалила все попытки и завершила участие в Олимпиаде. Многие спортсмены называли несправедливым ее участие в соревнованиях, считая, что у нее есть естественное преимущество с точки зрения физиологии и силы.