Глава МЗС України прокоментував подальші відносини з Угорщиною після підписання нею газового договору з РФ

Україна готова і прагне до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, але з повною повагою до позиції Києва.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Прагнемо до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, які повністю враховуватимуть національні інтереси обох країн», — сказав урядовець на онлайн-брифінгу.
Також дипломат прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про подальше блокування просування України в НАТО.
Кулеба зазначив, що «жодної новини премʼєр-міністр Орбан не озвучив», оскільки Угорщина послідовно наголошувала, що питання НАТО буде вирішено у привʼязці до комплексного вирішення питання з угорською нацменшиною в Україні. Утім міністр наголосив, що у відносинах з Угорщиною дуже важливо «не плутати грішне з праведним».
«Газ — це грішне, а захист національних меншин, забезпечення прав української громади в Угорщині, угорської в Україні — це праведне. Тому ми перенесли на невизначений термін засідання двосторонньої економічної комісії, але ми готові рухатися вперед за освітнім треком, треком захисту прав національних меншин», — пояснив глава МЗС.
Кулеба зазначив, що на цьому треку є серйозні досягнення, оскільки нещодавно відбулося засідання робочої групи з питань освіти, де підписали протокол та усунули декілька непорозумінь, які викликали занепокоєння угорської сторони.
- Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про поставки газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода буде розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи.