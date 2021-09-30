Глава МЗС України прокоментував подальші відносини з Угорщиною після підписання нею газового договору з РФ

Україна готова і прагне до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, але з повною повагою до позиції Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Прагнемо до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, які повністю враховуватимуть національні інтереси обох країн», — сказав урядовець на онлайн-брифінгу.

Також дипломат прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про подальше блокування просування України в НАТО.

Кулеба зазначив, що «жодної новини премʼєр-міністр Орбан не озвучив», оскільки Угорщина послідовно наголошувала, що питання НАТО буде вирішено у привʼязці до комплексного вирішення питання з угорською нацменшиною в Україні. Утім міністр наголосив, що у відносинах з Угорщиною дуже важливо «не плутати грішне з праведним».

«Газ — це грішне, а захист національних меншин, забезпечення прав української громади в Угорщині, угорської в Україні — це праведне. Тому ми перенесли на невизначений термін засідання двосторонньої економічної комісії, але ми готові рухатися вперед за освітнім треком, треком захисту прав національних меншин», — пояснив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що на цьому треку є серйозні досягнення, оскільки нещодавно відбулося засідання робочої групи з питань освіти, де підписали протокол та усунули декілька непорозумінь, які викликали занепокоєння угорської сторони.