Глава МИД Украины прокомментировал дальнейшие отношения с Венгрией после подписания ею газового договора с РФ

Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружеским отношениям с Венгрией, но только с полным уважением к позиции Киева.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Стремимся к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, которые полностью будут учитывать национальные интересы обеих стран», — сказал чиновник на онлайн-брифинге.

Также дипломат прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о дальнейшей блокировке продвижения Украины в НАТО.

Кулеба отметил, что «никакой новости премьер-министр Обран не озвучил», поскольку Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине. Впрочем, министр сказал, что в отношениях с Венгрией очень важно «не путать грешное с праведным».

«Газ — это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии, венгерской в Украине — это праведное. Потому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальных меньшинств», — пояснил глава МИД.

Кулеба отметил, что на этом треке есть серьезные достижения, поскольку недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где подписали протокол и устранили несколько недоразумений, которые вызвали беспокойство венгерской стороны.