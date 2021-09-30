Глава МИД Украины прокомментировал дальнейшие отношения с Венгрией после подписания ею газового договора с РФ

Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружеским отношениям с Венгрией, но только с полным уважением к позиции Киева.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Стремимся к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, которые полностью будут учитывать национальные интересы обеих стран», — сказал чиновник на онлайн-брифинге.
Также дипломат прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о дальнейшей блокировке продвижения Украины в НАТО.
Кулеба отметил, что «никакой новости премьер-министр Обран не озвучил», поскольку Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине. Впрочем, министр сказал, что в отношениях с Венгрией очень важно «не путать грешное с праведным».
«Газ — это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии, венгерской в Украине — это праведное. Потому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальных меньшинств», — пояснил глава МИД.
Кулеба отметил, что на этом треке есть серьезные достижения, поскольку недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где подписали протокол и устранили несколько недоразумений, которые вызвали беспокойство венгерской стороны.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.