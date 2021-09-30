У німецькому Кілі пройшов торнадо. Він зніс у море кількох людей і пошкодив будівлі

У Німеччині в північному портовому місті Кіль пройшов потужний торнадо.
Про це повідомляють ВВС і Deutsche Welle.
Водний смерч прийшов з Балтійського моря і обрушився на берег, вирвавши з коренем дерева, пошкодивши будівлі та скинувши кількох людей у море.
У місцевій поліції повідомляють, що постраждали члени місцевого гребного клубу — саме їх торнадо скинув у море. Троє людей отримали серйозні травми, ще троє мають незначні пошкодження. Для усунення наслідків задіяли 60 рятувальників.
Німецька метеорологічна служба прогнозує в найближчі три дні сильний вітер і проливні дощі. Небезпека торнадо зберігається.
- У середині вересня торнадо пройшов на італійському острові Пантеллерія. Кілька людей загинули, десятки отримали поранення.
- Раніше торнадо пройшов південним сходом Чехії. Стихія пошкодила понад 1 300 будинків і майже знищила село Грушки. Загинули 13 людей, сотні постраждали.