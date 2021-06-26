Торнадо в Чехії: кількість жертв зросла до 13 осіб, почалися відновлювальні роботи

Влада Південної Моравії (південний захід Чехії) повідомила про 13 загиблих через недавній торнадо. У лікарнях залишаються понад 50 осіб.
Про це повідомляє чеський портал iDNES.
З усією країни в постраждалу місцевість прибули військові, поліцейські, ремонтно-будівельні бригади, медики та психологи. У постраждалих містах Годоніні, Бржецлаві і в чотирьох сусідніх селах почалися відновлювальні роботи.
Серйозних пошкоджень зазнали 1 200 будинків. Деякі з них будуть знесені. Без електрики досі залишаються близько 3 тисяч домоволодінь.
- Увечері 24 червня на міста Годонін, Бржецлав і села Лужиці, Грушки, Моравська Нова Вес, Мікульчице обрушився ураган, який переріс у торнадо. Метеорологи повідомляли, що швидкість вітру досягала 322 км/год. Стихія завдала багатомільйонних збитків і майже повністю знищила село Грушки.
- Спочатку повідомлялося про майже 300 поранених і 5 загиблих.