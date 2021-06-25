У Чехії торнадо зруйнував кілька населених пунктів. Сотні людей поранені

На південному сході Чехії потужний торнадо знищив кілька населених пунктів, що межують з Австрією і Словаччиною.

Про це повідомляє Česká Televize.

Вихор, що виник під час грози, зруйнував сотні будинків, а частину села Грушки стер з лиця землі. Зруйновано частину міста Годонин, сильно постраждали села Лужиці, Моравська Нова Вес і Микульчице, а також місто Бржецлав. Без електрики залишилися понад 120 тисяч будинків.

У регіоні оголосили надзвичайну ситуацію.

Точна кількість поранених і жертв поки невідома — МВС і Міністерство охорони здоровʼя Чехії говорять про приблизно 300 поранених. Відомо про щонайменше одного загиблого в Годонині.

Чеським рятувальникам допомагають військові, а також рятувальники з Австрії та Словаччини.

Метеорологи назвали торнадо одним з найсильніших, які спостерігалися в Чехії останнім часом. Швидкість вітру сягала 322 км/год.