В Чехии торнадо разрушил несколько населенных пунктов. Сотни людей ранены

На юго-востоке Чехии мощный торнадо уничтожил несколько населенных пунктов, которые граничат с Австрией и Словакией.

Об этом сообщает Česká Televize.

Вихрь, возникший во время грозы, разрушил сотни зданий, а часть села Грушки стер с лица земли. Разрушена часть города Годонин, сильно пострадали села Лужице, Моравска Нова Вес и Микульчице, а также город Бржецлав. Без электричества остались более 120 тысяч домовладений.

В регионе объявили чрезвычайную ситуацию.

Точное количество раненых и жертв пока неизвестно — МВД и Минздрава Чехии говорят о примерно 300 раненых. Известно о минимум одном погибшем в Годонине.

Чешским спасателям помогают военные, а также спасатели из Австрии и Словакии.

Метеорологи назвали торнадо одним из самых сильных, которые наблюдались в Чехии в последнее время. Скорость ветра достигала 322 км/ч.