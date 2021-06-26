Торнадо в Чехии: число жертв возросло до 13 человек, начались восстановительные работы

Власти Южной Моравии (юго-восток Чехии) сообщили о 13 погибших из-за недавнего торнадо. В больницах остаются более 50 человек.

Об этом сообщает чешский портал iDNES.

Со всей страны в пострадавшую местность прибыли военные, полицейские, ремонтно-строительные бригады, медики и психологи. В пострадавших городах Годонине, Бржецлаве и в четырех соседних селах начались восстановительные работы.

Серьезно повреждены 1 200 домов. Некоторые из них будут снесены. Без электричества до сих пор остается около 3 тысяч домовладений.