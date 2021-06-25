Торнадо в Чехии: число жертв возросло до 5 человек, убытки оценивают в десятки миллионов евро

Жертвами торнадо на юго-востоке Чехии стали 5 человек. Из почти 300 раненых госпитализировали более 100 человек.
Об этом сообщают České noviny и Euronews.
В ликвидации последствий стихии в городах Годонин и Бржецлав и в четырех соседних селах участвуют 350 полицейских, 500 спасателей, в том числе из соседних Австрии и Словакии, и около 150 военнослужащих.
Предварительно убытки оцениваются в сотни миллионов крон. Страховые компании создали специальные кризисные штабы для быстрых выплат пострадавшим. Государственное земельное управление уже выделило 100 миллионов крон ($4,6 миллиона) для помощи людям.
Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что от торнадо пострадали 2 тысячи зданий. Село Грушки практически полностью уничтожено. Без электричества остаются 120 тысяч домохозяйств.
Метеорологи назвали торнадо самым мощным для Чехии за последние десятилетие. Власти пострадавшего региона сравнили его с апокалипсисом.
- Вечером 24 июня на города Годонин, Бржецлав и села Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микульчице обрушился ураган, который перерос в торнадо. Метеорологи сообщали, что скорость ветра достигала 322 км/ч.