В немецком Киле прошел торнадо. Он снес в море нескольких человек и повредил здания

В Германии в северном портовом городе Киль прошел мощный торнадо.

Об этом сообщают ВВС и Deutsche Welle.

Водный смерч пришел из Балтийского моря и обрушился на берег, вырвав с корнем деревья, повредив здания и сбросив нескольких человек в море.

В местной полиции сообщают, что пострадали члены местного клуба гребцов — именно их торнадо сбросил в море. Три человека получили серьезные травмы, еще трое отделались незначительными. Для устранения последствий задействовали 60 спасателей.

Немецкая метеорологическая служба прогнозирует в ближайшие три дня сильный ветер и проливные дожди. Опасность торнадо сохраняется.