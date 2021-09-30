В немецком Киле прошел торнадо. Он снес в море нескольких человек и повредил здания

В Германии в северном портовом городе Киль прошел мощный торнадо.
Об этом сообщают ВВС и Deutsche Welle.
Водный смерч пришел из Балтийского моря и обрушился на берег, вырвав с корнем деревья, повредив здания и сбросив нескольких человек в море.
В местной полиции сообщают, что пострадали члены местного клуба гребцов — именно их торнадо сбросил в море. Три человека получили серьезные травмы, еще трое отделались незначительными. Для устранения последствий задействовали 60 спасателей.
Немецкая метеорологическая служба прогнозирует в ближайшие три дня сильный ветер и проливные дожди. Опасность торнадо сохраняется.
- В середине сентября торнадо прошел на итальянском острове Пантеллерия. Несколько человек погибли, десятки получили ранения.
- Ранее торнадо прошел по юго-востоку Чехии. Стихия повредила более 1 300 домов и почти уничтожила село Грушки. Погибли 13 человек, сотни пострадали.