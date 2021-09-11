На італійський острів Пантеллерія обрушився торнадо. Є загиблі

Південний італійський острів Пантеллерія постраждав від потужного торнадо, який призвів до загибелі щонайменше двох людей і поранення девʼятьох.

Про це повідомляє Ansa.

Торнадо прийшов з моря на острів ввечері 10 вересня. Загинули люди в автомобілях — їх викинуло з авто. Ще девʼять осіб, з яких четверо у важкому стані, також постраждали на дорогах. Розбито мінімум 10 автомобілів.

Попутно торнадо знищив кілька будівель, зірвав десятки дахів, а також поламав дерева і стовпи.

У звʼязку із загибеллю людей на острові оголосили жалобу.