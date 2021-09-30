Дослідження: Вакцина від AstraZeneca підтвердила свою ефективність у 74%. Але для людей від 65 років показники більші

Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca захищає від симптоматичного перебігу хвороби на 74%.

Про це йдеться в даних масштабного дослідження, результати якого оприлюднили в журналі New England Journal of Medicine, пише Reuters.

У дослідженні взяли участь понад 26 тисяч добровольців зі США, Перу та Чилі. З них 17,6 тисячі людей отримали вакцину, а 8,5 тисячі — плацебо.

У групі вакцинованих жодна людина не мала серйозного або критичного перебігу хвороби, тоді як у групі, що отримала, плацебо таких було 8 людей. Хворі заражалися переважно штамами «Альфа» та «Бета». Також не було виявлено жодного випадку тромбозу після вакцинації.

Водночас учені виявили, що ефективність вакцини зростає у людей від 65 років. Для них вона становить 83,5%.