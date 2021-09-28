«Голос» змінив голову львівського осередку партії. Частина депутатів назвала рішення незаконним і «рейдерством»

Партія «Голос» вирішила відсторонити голову львівського осередку партії Ярослава Рущишина. Замість нього організацію тимчасово очолив нардеп Андрій Осадчук.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Голос» подякував Рущишину за внесок у розбудову осередку партії. «Проте останні події у Верховній Раді, відкрита співпраця з Офісом президента разом з частиною депутатів фракції «Голос»; спільне голосування з порушенням регламенту Верховної Ради; робота в інтересах влади заради завуальованих хабарів у вигляді бюджетного фінансування округів депутатками-мажоритарницями від Львівщини Галиною Васильченко та Наталією Піпою; відкриті дії, спрямовані на розвал партії та фракції, а також відсутність реакції Львівської організації та її очільника робить неможливим подальше перебування пана Рущищина у керівних органах одного з ключових осередків партії «Голос», — заявили у партії.

Політрада партії звернулася до ради Львівської організації з проханням надати свої пропозиції щодо кандидатури на посаду нового голови обласної організації.

Водночас група депутатів, які після внутрішнього конфлікту у фракції «Голос» вийшли з неї і створили власне обʼєднання «Справедливість», заявили про незаконне зміщення Рущишина.

«Це найбільший осередок партії, до якого входить 132 депутати місцевих рад та сотні партійців та прихильників, і який дав найбільший відсоток рейтингу партії «Голос» на парламентських виборах», — йдеться у повідомленні.

На думку депутатів, схожі кроки вже були здійснені в інших осередках для того, щоб «злити» місця в територіальних виборчих комісіях під інші партії. Крім того, депутати обурені, що голова партії Кіра Рудик не підтримала єдиного кандидата від демократичних сил, а публічно особисто висловила підтримку кандидату від «Європейської солідарності» на виборах мера Харкова. «Саме цей депутат свого часу підтримував та голосував за нагородження осіб, які відверто під час революції підтримували «Беркут», — заявили парламентарі.

Депутати вважають, що усунення незалежного голови львівського осередку, який є одним із засновників партії є нічим іншим, як рейдерством найбільшої партійної організації і робиться виключно для «перепродажу місць під інші політичні сили».

«Ми, 11 народних депутатів, висловлюємо підтримку львівській обласній організації та сподіваємося, що їм вдасться зберегти головне — команду ціннісних однодумців. Дії керівництва розцінюємо як продовження рейдерства залишків партії, метою якого є продаж її квот у виборчих комісіях на майбутніх виборах. Ми готові і надалі допомагати львівському осередку та іншим колишнім партійцям в боротьбі за свої права як у публічному, так і в судовому полі», — заявили депутати.