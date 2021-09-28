У Росії на Навального і його команду завели справу про створення екстремістського співтовариства

Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін у колонії, і членів його команди Леоніда Волкова та Івана Жданова.

СКР завів справу за статтею про створення і керівництво екстремістським співтовариством (ч. 1 ст. 282.1 КК РФ). Ідеться про «Фонд боротьби з корупцією», який в РФ визнали екстремістським.

Крім Навального, Волкова і Жданова, у справі фігурують юристка ФБК Любов Соболь, співробітник відділу розслідувань ФБК Георгій Албурі, співробітник ФБК Руслан Шаведдінов і ще кілька людей. Їм закидають участь в екстремістському співтоваристві.

За вищевказаною статтею Навальному, Волкову і Жданову загрожує до 10 років позбавлення волі. Підозрюваними за статтею про участь — до 6 років колонії.

Спікер опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що це вже четверта справа проти Навального, яку порушили в той час, поки він перебуває в колонії.