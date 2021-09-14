Російські журналісти знайшли майно коханки глави МЗС Росії Лаврова на понад $13 мільйонів

Російські журналісти виявили, що жінка на імʼя Світлана Полякова, «яку повʼязують давні та близькі стосунки» з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, а також її родина володіють активами на понад мільярд рублів ($13,7 мільйона).

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Важные истории», яке оприлюднили у вівторок, 14 вересня.

Із посиланням на джерело журналісти стверджують, що Полякова працює в МЗС РФ і нібито має значний вплив у відомстві, а на кілька ключових посад там були призначені її близькі знайомі. Крім цього, журналісти знайшли номер телефону Полякової та за допомогою додатку побачили, як вона записана в телефонах інших людей — «Світлана Лаврова» або «Лаврова Світлана», однак у державних базах даних у неї прізвище Полякова.