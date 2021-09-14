Российские журналисты нашли имущество любовницы главы МИД России Лаврова на более чем $13 миллионов

Российские журналисты обнаружили, что женщина по имени Светлана Полякова, «которую связывают давние и близкие отношения» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также ее семья владеют активами на более чем миллиард рублей ($13,7 миллиона).

Об этом говорится в расследовании проекта «Важные истории», которое обнародовали во вторник, 14 сентября.

Со ссылкой на источник журналисты утверждают, что Полякова работает в МИД РФ и якобы имеет значительное влияние в ведомстве, а на несколько ключевых должностей там были назначены ее близкие знакомые. Кроме этого, журналисты нашли номер телефона Поляковой и с помощью приложения увидели, как она записана в телефонах других людей — «Светлана Лаврова» или «Лаврова Светлана», хотя в государственных базах данных у нее фамилия Полякова.