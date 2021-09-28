У Кремлі заявили, що готові провести саміт лідерів «нормандської четвірки», поки Меркель ще перебуває на посаді канцлера

У Кремлі заявили, що готові провести саміт лідерів «нормандського формату», поки Ангела Меркель перебуває на посаді канцлера Німеччини. Водночас там звинуватили Україну в затягуванні процесу підготовки.

Про це пише Інтерфакс.

«Усім би хотілося провести його якомога раніше, у цілому абсолютно зрозуміло, що для цього потрібно зробити. Найкраще це зрозуміло, напевно, нашим візаві в Києві, але, на жаль, вони не хочуть цього робити», — вважає речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, існує ризик, що саміт провести не вдасться, тому що його потрібно ретельно підготувати.

«Як ми і говорили, провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений, тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей», — підкреслив він.