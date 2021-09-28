В Кремле заявили, что готовы провести саммит лидеров «нормандской четверки», пока Меркель еще находится на посту канцлера

В Кремле заявили, что готовы провести саммит лидеров «нормандского формата», пока Ангела Меркель находится на посту канцлера Германии. В то же время там обвинили Украину в затягивании процесса подготовки.
Об этом пишет Интерфакс.
«Всем бы хотелось провести его как можно раньше, в целом совершенно ясно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понянимают, наверное, наши визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, существует риск, что саммит провести не удастся, так как его нужно тщательно подготовить.
«Как мы и говорили, проводить саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности любых результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей», — подчеркнул он.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести «нормандскую» встречу до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
- 27 апреля президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» до семи стран. По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Он также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.