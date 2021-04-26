Зеленский предлагает расширить «нормандский формат» до семи стран

По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Он также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.

«Минский процесс в этой ситуации должен быть более гибким. Это должно служить целям сегодняшнего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить «минский формат», откорректировать его. Или мы можем использовать другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы ежедневно теряем людей», — пояснил Зеленский.

В Кремле уже отреагировали на такие предложения Зеленского. Там отметили, что подобные заявления вызывают у них тревогу.

«Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», - заверил представитель российского президента Дмитрий Песков.