Зеленский предлагает расширить «нормандский формат» до семи стран

Президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» до семи стран.
Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Он также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.
«Минский процесс в этой ситуации должен быть более гибким. Это должно служить целям сегодняшнего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить «минский формат», откорректировать его. Или мы можем использовать другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы ежедневно теряем людей», — пояснил Зеленский.
В Кремле уже отреагировали на такие предложения Зеленского. Там отметили, что подобные заявления вызывают у них тревогу.
«Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», - заверил представитель российского президента Дмитрий Песков.
- Заместитель главы Администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает политическим советникам стран «нормандского формата» до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Он также предлагает представителям Франции, Германии и Украины провести встречу непосредственно на Донбассе — при участии боевиков «ДНР» и «ЛНР».
- Напомним, 19 апреля в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщили, что во время последних переговоров политических советников «нормандской четверки» прозвучало предложение провести следующее заседание советников на линии разграничения на Донбассе. При этом тогда не говорилось о том, что Россия хочет привлечь боевиков «ЛДНР».
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на Донбассе, где до сих пор идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть войну.
- Путин ответил на предложение Зеленского о встрече. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время. В то же время Путин добавил, что вопрос Донбасса Зеленскому нужно обсуждать напрямую с главарями боевиков «ЛДНР».