Заступник глави КМДА Поворозник прокоментував розслідування Бахматова: назвав його «неправдою» і подає до суду на автора

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник подає до суду на колишнього радника міського голови Максима Бахматова. Той напередодні оприлюднив розслідування про те, що невістка Поворозника виграла тендерів на пів мільярда гривень.

Свою позицію Поворозник оприлюднив у Facebook у вівторок, 28 вересня.

Поворозник наголошує, що це розслідування — «неправдива інформація», однак просить Національне антикорупційне бюро перевірити ці матеріали й опублікувати результати перевірки.

«Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую. За безпідставні звинувачення, які шкодять моїй репутації та зачіпають честь і гідність моєї сімʼї, їхні автори мають нести відповідальність. Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку», — наголосив Поворозник.