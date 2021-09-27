Голова МВС Польщі звинуватив білоруських прикордонників у роздачі наркотиків мігрантам

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що білоруські прикордонники дають наркотики мігрантам, які намагаються нелегально потрапити до ЄС з Білорусі.

Про це повідомляє Wprost.

Камінський зробив заяву на конференції, присвяченій міграційній кризі на польському і литовському кордонах через мігрантів, які направляються з боку Білорусі. Він оголосив, що подасть заявку на продовження надзвичайного стану у країні.

Міністр заявив, що отримує багато повідомлень про те, що прикордонники Білорусі видають мігрантам наркотики під виглядом ліків — нібито для того, щоб «пережити» перехід через кордон.