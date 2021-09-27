Глава МВД Польши обвинил беларусских пограничников в раздаче наркотиков мигрантам

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что беларусские пограничники дают наркотики мигрантам, которые пытаются нелегально попасть в ЕС из Беларуси.

Об этом сообщает Wprost.

Каминьский сделал заявление на конференции, посвященной миграционному кризису на польской и литовской границах из-за мигрантов, идущих со стороны Беларуси. Он сказал, что подаст заявку на продление чрезвычайного положения в стране.

Министр заявил, что получает много сообщений о том, что пограничники Беларуси выдают мигрантам наркотики под видом лекарств — якобы для того, чтобы «пережить» переход через границу.