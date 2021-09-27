ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Про це нардеп від фракції «Європейська солідарність» та член постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив у Telegram-каналі у понеділок, 27 вересня.

За його словами, основна причина — висунення серед кандидатів депутата від «Слуги народу» і члена ПАРЄ Олександра Мережка. Тепер українській владі треба проводити новий конкурс.

Нагадаємо, що 17 травня 2021 року Україна визначилась із трьома кандидатами на посаду судді ЄСПЛ:

Гнатовський Микола Миколайович — правник-міжнародник;

Мережко Олександр Олександрович — доктор юридичних наук, депутат фракції «Слуга народу», голова комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Нуріджанян Гаяне Сергіївна — магістр права (Кембриджський університет), має чималий досвід роботи у Раді Європи.

Цих кандидатів відбирала конкурсна комісія. Конкурс передбачав тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів. За результатами співбесіди та з урахуванням результатів комісія простою більшістю голосів визначила трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України. Після цього голова комісії повідомив про список кандидатів президенту, подав його до МЗС України, який зі свого боку вніс до Ради Європи.

19 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України.