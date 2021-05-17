Україна визначилась із трьома кандидатами на посаду судді Європейського суду з прав людини

Україна визначила три кандидатури на посаду судді Європейського суду з прав людини, які внесуть на розгляд Ради Європи. Про це повідомляє Європейська правда.

Визначала кандидатів конкурсна комісія через відкрите голосування. Одностайно вона вирішила рекомендувати ЄСПЛ таких трьох кандидатів від України:

Гнатовського Миколу Миколайовича — він правник-міжнародник;

Мережка Олександра Олександровича — доктор юридичних наук, депутат фракції «Слуга народу», голова комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Нуріджанян Гаяне Сергіївну — магістр права (Кембриджський університет), має чималий досвід роботи у Раді Європи.

Голова конкурсної комісії повідомила про список кандидатів президенту України, далі він подає список до МЗС України, який уже має внести його до Ради Європи.

Нагадаємо, що 19 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України.