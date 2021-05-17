Украина определилась с тремя кандидатами на должность судьи Европейского суда по правам человека

Украина определила три кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека, которые внесут на рассмотрение Совета Европы. Об этом сообщает Европейская правда.

Определяла кандидатов конкурсная комиссия путем открытого голосования. Единогласно она решила рекомендовать ЕСПЧ следующих трех кандидатов от Украины:

Гнатовского Николая Николаевича — он юрист-международник;

Мережко Александра Александровича — доктор юридических наук, депутат фракции «Слуга народа», глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Нуриджанян Гаяне Сергеевну — магистр права (Кембриджский университет), имеет большой опыт работы в Совете Европы.

Глава конкурсной комиссии сообщил о списке кандидатов президенту Украины, далее он подает список в МИД Украины, который уже должен внести его в Совет Европы.

Напомним, что 19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.