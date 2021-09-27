ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Об этом нардеп от фракции «Европейская солидарность» и член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале в понедельник, 27 сентября.

По его словам, основная причина — выдвижение среди кандидатов депутата от «Слуги народа» и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинской власти нужно проводить новый конкурс.

Напомним, что 17 мая 2021 года Украина определилась с тремя кандидатами на должность судьи ЕСПЧ:

Гнатовский Николай Николаевич — юрист-международник;

Мережко Александр Александрович — доктор юридических наук, депутат фракции «Слуга народа», глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Нуриджанян Гаяне Сергеевна — магистр права (Кембриджский университет), имеет большой опыт работы в Совете Европы.

Этих кандидатов отбирала конкурсная комиссия. Конкурс предусматривал тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов. По результатам собеседования и с учетом результатов комиссия простым большинством голосов определила трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины. После этого глава комиссии сообщил список кандидатов президенту, подал его в МИД Украины, который со своей стороны внес в Совет Европы.

19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.