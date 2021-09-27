У Pfizer прогнозують завершення пандемії коронавірусу «протягом року» і регулярні щеплення

Повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу відбудеться протягом року.

Про це генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив в інтервʼю телеканалу ABC News.

«Я думаю, що протягом року ми зможемо повернутися до нормального життя. Я не думаю, що це означає, що штами більше не будуть зʼявлятися, і я не думаю, що це означає, що ми зможемо жити без щеплень», — заявив він.