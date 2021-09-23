У Moderna вважають, що пандемія коронавірусу завершиться у 2022 році

Генеральний директор Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу завершиться у 2022 році.

Про це пише Reuters.

Він вважає, що збільшення виробництва вакцин забезпечить необхідні поставки по всьому світу.

«Якщо подивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступна достатня кількість доз, щоб кожен житель Землі міг пройти вакцинацію. Вакцинація також буде можлива в необхідному обсязі» — заявив Бансель.

За його словами, вакцинація стане доступною навіть для немовлят. Він вважає, що невдовзі всі люди перехворіють на коронавірус.

«Таким чином, ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію із грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати, або не робити його і ризикувати захворіти і, можливо, навіть потрапити в лікарню», — підкреслив Бансель.