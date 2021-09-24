На суді у справі Стерненка оприлюднили результати експертиз. Вони спростовують свідчення активіста

В Одесі 24 вересня у Приморському районному суді у справі активіста Сергія Стерненка, звинувачуваного в умисному вбивстві, допитали експертів Київського бюро судмедекспертизи Володимира Зосименка й Олександра Михайленка, які заявили, що Стерненко під час нападу міг поранити себе сам, і пояснили, де міг отримати смертельні травми нападник Іван Кузнєцов.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Зокрема, експерти вважають, що пошкодження на пальцях, запʼястку та кисті, які Стерненко отримав під час сутички, утворилися від 3—4 ударів гострим предметом (ножем) і могли бути завдані самим активістом.

На підтвердження цьому експерти наголосили, що у нападників не знайшли ніж, який, за словами Стерненка, один із них потім нібито сховав, також не було крові на пакеті, який Стерненко під час нападу тримав у лівій руці.

Окрім цього, експерти зазначили, що на ремінці годинника Стерненка виявили надріз, зроблений під таким кутом, який виключає пошкодження під час бійки. Активіст заявляв, що коли годинник знімали з його пораненої руки, він був цілим, і це зафіксовано на відео.