На суде по делу Стерненко обнародовали результаты экспертиз. Они опровергают показания активиста

В Одессе 24 сентября в Приморском районном суде по делу активиста Сергея Стерненка, обвиняемого в умышленном убийстве, допросили экспертов Киевского бюро судмедэкспертизы Владимира Зосименко и Александра Михайленко. Они заявили, что Стерненко при нападении мог поранить себя сам, и объяснили, где мог получить смертельные травмы напавший на него Иван Кузнецов.

Об этом сообщает издание «Ґрати».

В частности, эксперты считают, что повреждения на пальцах, запястье и кисти, которые Стерненко получил во время схватки, образовались от 3—4 ударов острым предметом (ножом) и могли быть нанесены самим активистом.

В подтверждение этому эксперты отметили, что у нападавших не нашли нож, который, по словам Стерненко, один из них затем якобы спрятал, также не было крови на пакете, который Стерненко при нападении держал в левой руке.

Кроме этого, эксперты отметили, что на ремешке часов Стерненко обнаружили надрез, сделанный под таким углом, который исключает повреждения во время драки. Активист заявил, что когда часы снимали с его раненой руки, они были целыми, и якобы это зафиксировано на видео.