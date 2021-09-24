МЗС: З Афганістану хочуть вилетіти ще близько 100 громадян України

З Афганістану, за останніми даними, хочуть виїхати ще приблизно 100 українців.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«За інформацією МЗС України, наразі близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану. Наше посольство в Таджикистані підтримує з ними звʼязок», — розповів він.
За словами Ніколенка, щойно зʼявиться можливість залишити країну, люди отримають інструкції щодо подальших дій.
- Уночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування у країні. Після цього аеропорт зайняли таліби, а рейси припинилися. 9 вересня стало відомо, що після тривалих переговорів таліби дозволили продовжити евакуацію, а аеропорт почав приймати рейси.
- 23 вересня ввечері у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з Афганістану, на якому евакуювали українців та громадян інших країн.