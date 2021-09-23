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У Києві приземлився літак з евакуйованими з Афганістану. На борту були українці та громадяни інших країн

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з Афганістану, на якому евакуювали українців та громадян інших країн. Про це увечері 23 вересня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В Україну прилетіли:

  • 30 громадян України та члени їхні родин;
  • 9 людей з правом на постійне проживання в Україні;
  • 18 людей за запитом Ватикану;
  • двоє людей за запитом Канади.

Перемовини щодо евакуації українських громадян та членів їх родин з Афганістану тривали протягом останніх декількох днів. Їх проводили українські дипломати, представники розвідки, Офісу президента, а також Пакистану, Туреччини, Катару та власне Афганістану.

Списки формувало Міністерство закордонних справ за запитом людей та інших країн. Україна продовжить займатись евакуацією своїх громадян з Афганістану. Скільки ще українців там залишається — поки невідомо.