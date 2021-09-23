У Києві приземлився літак з евакуйованими з Афганістану. На борту були українці та громадяни інших країн

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з Афганістану, на якому евакуювали українців та громадян інших країн. Про це увечері 23 вересня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
В Україну прилетіли:
- 30 громадян України та члени їхні родин;
- 9 людей з правом на постійне проживання в Україні;
- 18 людей за запитом Ватикану;
- двоє людей за запитом Канади.
Перемовини щодо евакуації українських громадян та членів їх родин з Афганістану тривали протягом останніх декількох днів. Їх проводили українські дипломати, представники розвідки, Офісу президента, а також Пакистану, Туреччини, Катару та власне Афганістану.
Списки формувало Міністерство закордонних справ за запитом людей та інших країн. Україна продовжить займатись евакуацією своїх громадян з Афганістану. Скільки ще українців там залишається — поки невідомо.
- Уночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування у країні. Після цього аеропорт зайняли таліби, а рейси припинилися. 9 вересня стало відомо, що після тривалих переговорів таліби дозволили продовжити евакуацію, а аеропорт почне приймати рейси.