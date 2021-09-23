В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту были украинцы и граждане других стран

В Международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет из Афганистана, на котором эвакуировали украинцев и граждан других стран. Об этом вечером 23 сентября сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В Украину прилетели:
- 30 граждан Украины и члены их семей;
- 9 человек с правом на постоянное проживание в Украине;
- 18 человек по запросу Ватикана;
- два человека по запросу Канады.
Переговоры по эвакуации украинских граждан и членов их семей из Афганистана длились в течение последних нескольких дней. Их проводили украинские дипломаты, представители разведки, Офиса президента, а также Пакистана, Турции, Катара и собственно Афганистана.
Списки формировало Министерство иностранных дел по запросу людей и других стран. Украина продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из Афганистана. Сколько еще украинцев там остается — пока неизвестно.
- Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. После этого аэропорт заняли талибы, а рейсы прекратились. 9 сентября стало известно, что после длительных переговоров талибы разрешили продолжить эвакуацию, а аэропорт начнет принимать рейсы.