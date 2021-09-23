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В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту были украинцы и граждане других стран

Автор:
Ангелина Шеремет
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В Международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет из Афганистана, на котором эвакуировали украинцев и граждан других стран. Об этом вечером 23 сентября сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В Украину прилетели:

  • 30 граждан Украины и члены их семей;
  • 9 человек с правом на постоянное проживание в Украине;
  • 18 человек по запросу Ватикана;
  • два человека по запросу Канады.

Переговоры по эвакуации украинских граждан и членов их семей из Афганистана длились в течение последних нескольких дней. Их проводили украинские дипломаты, представители разведки, Офиса президента, а также Пакистана, Турции, Катара и собственно Афганистана.

Списки формировало Министерство иностранных дел по запросу людей и других стран. Украина продолжит заниматься эвакуацией своих граждан из Афганистана. Сколько еще украинцев там остается — пока неизвестно.