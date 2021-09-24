У ЄС і Великій Британії підтримали закон про деолігархізацію

У Європейській комісії та Великій Британії заявили, що підтримують закон про деолігархізацію.

Про це повідомили речник Єврокомісії Петер Стано і посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Ми віддаємо належне намаганням президента Зеленського протидіяти цьому феномену і впливу олігархів, який є дуже значним в економічному і політичному житті України. На нашу думку, це крок уперед, але, звичайно, треба буде подивитися, як він буде імплементований. Також ми хотіли б побачити зміцнення вже існуючих інституцій», — підкреслив Стано.

Він також зазначив, що в ЄС поки не розглядають можливість запровадити санкції проти українських олігархів, які потраплять до реєстру. Стано заявив, що в України та ЄС є інструмент для подолання корупції — Угода про асоціацію.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс теж підтримала закон, але зазначила, що потрібно досягти ще низки умов в напрямку деолігархізації.

«Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа», — зазначила вона.