У ЄС і Великій Британії підтримали закон про деолігархізацію

У Європейській комісії та Великій Британії заявили, що підтримують закон про деолігархізацію.
Про це повідомили речник Єврокомісії Петер Стано і посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
«Ми віддаємо належне намаганням президента Зеленського протидіяти цьому феномену і впливу олігархів, який є дуже значним в економічному і політичному житті України. На нашу думку, це крок уперед, але, звичайно, треба буде подивитися, як він буде імплементований. Також ми хотіли б побачити зміцнення вже існуючих інституцій», — підкреслив Стано.
Він також зазначив, що в ЄС поки не розглядають можливість запровадити санкції проти українських олігархів, які потраплять до реєстру. Стано заявив, що в України та ЄС є інструмент для подолання корупції — Угода про асоціацію.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс теж підтримала закон, але зазначила, що потрібно досягти ще низки умов в напрямку деолігархізації.
«Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа», — зазначила вона.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони спілкуватимуться з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Наступного дня з’ясувалося, що нардепи підтримали взаємовиключні поправки. Правка 398 визначає, що вносити олігархів до реєстру буде Нацагентство з питань запобігання корупції за поданням комісії. Водночас нардепи підтримали поправку 406, яка визначає, що реєстр олігархів буде вести Рада нацбезпеки і оборони. Ці поправки є взаємовиключними. Тепер депутати намагаються вирішити, як прибрати цю колізію.