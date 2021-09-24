Позов Тупицького та Касмініна до Офісу президента розглядатиме фігурант «плівок Вовка» суддя Аблов

Позов суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до Офісу президента та Володимира Зеленського розглядатиме один із фігурантів «плівок» голови Окружного адмінсуду Павла Вовк. Це його заступник, суддя ОАСК Євгеній Аблов .

Аблов був призначений на цю справу через авторозподіл. Там вказано, що провадження зареєстрували 21 вересня.

Відповідачем у позові вказані Конкурсна комісія з відбору суддів КСУ, яких призначає президент України, сам Офіс президента України, а третьою особою вказаний Володимир Зеленський.

17 вересня Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов двох суддів Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до Офісу президента та конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів на посаду судді КСУ. Серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20 серпня 2021 року, яким затвердили оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента. Позивачі також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента щодо розміщення згаданого оголошення на сайті ОП та просять суд зобов’язати конкурсну комісію відкликати це оголошення.