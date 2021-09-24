Иск Тупицкого и Касминина к Офису президента будет рассматривать фигурант «пленок Вовка» судья Аблов

Иск судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина к Офису президента и Владимиру Зеленскому будет рассматривать один из фигурантов «пленок» главы Окружного админсуда Павел Вовк. Это его заместитель, судья ОАСК Евгений Аблов.
Соответствующая информация содержится в расписании суда.
Аблов был назначен на это дело через автораспределение. Там указано, что производство зарегистрировали 21 сентября.
Ответчиком в иске указаны Конкурсная комиссия по отбору судей КСУ, которых назначает президент Украины, сам Офис президента Украины, а третьим лицом указан Владимир Зеленский.
17 сентября Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск двух судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина к Офису президента и конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на должность судьи КСУ. Среди требований иска — признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021 года, которое утверждает объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента. Истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента по размещению упомянутого объявление на сайте ОП и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление.
- В августе Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.
- Согласно закону о Конституционном суде, президент может назначить в КС по своей квоте шесть человек. Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.