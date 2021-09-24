МОЗ пропонує українцям взяти участь у випробуванні ліків проти коронавірусу

Міністерство охорони здоровʼя пропонує українцям долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу. Ці випробування дозволять вивчити ефективність препаратів для лікування пацієнтів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, рішення про використання ліків можуть ухвалити тільки після систематичного вивчення фармакологічної дії препарату на людину.

Саме клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості ліків, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків.

«Перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їхню специфічну активність та безпечність», — зазначили у МОЗ.